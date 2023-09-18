聲音照相科技執法抓違規環境噪音製造者效率佳但需編列預算購置。南投縣環保局提供

南投縣長許淑華今天在南投縣政會議上要求環保局進行為期3個月的環境噪音專案稽查，維護民眾生活環境品質。曾雪蒨攝

高雄市日前發生不滿鄰居噪音持刀殺人不幸事件，南投縣長許淑華18日就下令，年底前完成3個月噪音專案稽查，她將根據稽查數據決定是否添購移動式照相機或訂定自治條例開罰，盼維護良好環境品質，讓南投成為宜居城市。

高雄發生因噪音砍死隔壁鄰居的不幸事件，南投縣縣政會議今天就特別針對環境噪音進行討論。縣長許淑華表示，目前縣府對噪音的稽查主要是透過警察路邊臨檢、移動式照相機、以及民眾檢舉3個部分，稽查結果發現竟然還有高達40％車輛噪音不符規定，比例相當高。

所以今天縣政會議上她特別要求環保局立即進行為期3個月的專案噪音取締工作，除了呼籲車主不要改裝車輛造成高分貝噪音擾民，也希望透過專案取締結果，希望在年底前進行總檢討，針對專案取締的數據做為未來是否要增購移動式聲音照相機的參考，有必要的話甚至在自治法規上進行強制性規範罰金，希望一起減少噪音，維護良好的環境品質，讓南投真正成為一個宜居城市。

南投縣環保局長李易書今天在縣政會議上以目前稽查噪音3種方式分析目前3種開罰模式與優缺點，說明路邊臨檢耗費人力，移動式聲音照相科技執法效果佳但需編列經費購置，而民眾檢舉案主要是根據民眾提供的車牌與路段要求被檢舉人依照所在地點前往南投、竹山、或埔里檢測站進行檢測，如果確定違規就依照事實開罰，但如果是烏龍檢舉就難免招惹民怨。

南投縣秘書長洪瑞智就特別針對民眾檢舉案經常招惹民怨，建議要想辦法解決，避免有人挾怨報復胡亂檢舉，造成無辜民眾受害；縣長許淑華則請環保局研議目前法令，是否有針對烏龍檢舉者開罰的可行性，研議結果一併在年底專案檢討會議中提出。