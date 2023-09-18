進口蛋爭議持續延燒，17日傳出農業部長陳吉仲請辭獲准，遭前行政院長蘇貞昌駁斥「有心人放話」。國民黨台北市議員李彥秀批評，農業部對巴西蛋保存天數、雞蛋塗臘或噴膜說法不斷改變，行政院更是昨日才宣布進行聯合稽查，動作不只慢一拍，許多業者都已自主宣布不使用進口蛋，婆婆媽媽人心惶惶，陳吉仲卻高枕無憂。

李彥秀指出，今年5月，農委會稱進口雞蛋冷藏保存效期為90天；農業部上周解釋，雞蛋塗蠟後可保存120天，因此台農巴西蛋不是過期，只是誤標效期；民進黨立院黨團專案報告的內部資料卻顯示，之前下架的台農巴西蛋，並未塗蠟，農業部次長陳駿季回應，塗蠟是外界誤解，巴西蛋是噴膜。

她說，如果台農巴西蛋沒塗蠟，按過去農業部說法，其實早在8月底就已過期。但日前台農負責人指證經手巴西蛋有些沒塗蠟時，農業部畜牧司又跳出來說，來自巴西的進口蛋都有塗蠟，甚至說塗蠟是確保進口雞蛋品質最基本的工作。

李彥秀痛批，農業部要不要對一下，自己的說法到底變了幾次。更嚴重的是，不是所有巴西蛋的保存期限都是120天，而有90、110與120天三種，因此巴西蛋有可能比外界預估更早過期。

她要求，農業部、陳吉仲別再神隱，應當即刻、主動告知地方政府和所有通路，各批次的蛋保存期限是90天、110天還是120天，讓相關單位可以評估哪些蛋是已經過期，追蹤消費者狀況。

李彥秀炮轟，進口蛋事件延燒至今，行政院昨日才宣布進行聯合稽查，動作慢了不只是一拍。目前已有不少民間糕餅業者、團膳業者自主宣布不使用進口蛋，顯示這次進口蛋事件，不只成為全國性的食安危機，更讓許多無辜的業者、商家造成經濟影響。市場裡婆婆媽媽人心惶惶，但廟堂之上的陳吉仲官位卻高枕無憂。