中國廣西省一名朱姓男子企圖將女友拐賣至緬甸，沒想到途中卻迷路了，不得已只好向警方求助，整起人口販賣案因此曝光。近日判決出爐，朱男因涉犯《拐賣婦女罪》遭判7年徒刑，併罰款6萬元人民幣（約新台幣26萬元）。

根據判決書指出，事發於2022年10月5日，朱男謊騙央姓女友一起到國外工作，當時2人已經準備偷渡至緬甸，但央女卻拒絕獨自出境，無奈之下朱男只好帶著女友返家，怎料回程途中2人竟迷路，朱男於是報警求助，聲稱自己不想偷渡出境。

警方調查發現，原來整起事件是一場人口販賣案，朱男早已與他人合謀，計畫將女友賣到緬甸酒店「坐檯接客」，立即將朱男逮捕歸案。

經法院審理認為，朱男雖向警方報案偷渡至緬甸一事，但到案後並未坦承意圖拐賣之惡行，故不符合自首要件，因此依拐賣婦女罪嫌，判處朱男有期徒刑7年，另處6萬元人民幣（約新台幣26萬元）罰金。

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