針對共機昨103架次出海，創新高紀錄，戰略學者蘇紫雲指出，共軍目的是軍力展示北守南攻反制多國軍演，北方維持天津、北京一線的戰略防空，南方則在台灣的巴士海峽展現阻絕南海入口的能力。

蘇紫雲指出，中共近一年的大規模軍事活動，都是針對區域安全的外交事務。103架軍機展現封鎖巴士海峽的能力，以結合政治抗議、地緣戰略、多軍兵種的戰略行動，整個兵力配置呈現「北守南攻」，黃海防守、南海進攻；在政治上，反制美國為主的民主盟國的軍事圍堵。

此外，蘇紫雲認為，就地緣戰略言，針對進行中的黃海軍演、剛結束的美加澳紐日韓的東海軍演、以及在印尼在南海納吐納群島(Kepulauan Natuna)的Super Garuda Shield 19國軍演。因此，山東艦日前在菲律賓東北海域的活動便是指標。而日昨更以大編隊軍機在台灣西南、東南空域活動展現對巴士海峽控制能力，意圖阻絕美軍等海空力量進入南海。

此外，蘇紫雲說，中共是做跨戰區多軍兵種協同演練。北部戰區，於黃海軍演防衛天津、北京一線，以海軍、防空部隊為主。東部戰區，包括陸海空皆出動，海軍派出8艘船艦與南部戰區山東號的13艘船艦，進行跨戰區艦隊聯合演訓，空軍接連各式軍機騷擾巴士海峽、陸軍遠程火箭部隊進入戰術位置演練。南部戰區，以海軍山東號為主進出巴士海峽，部分空軍部隊支援東部戰區空軍聯合演訓。

蘇紫雲說，昨天國軍也秀出隱藏版的全域監控，針對共軍海空兵力外，共軍防空、遠火部隊離開駐地進入戰術位置操演，就遭國軍完全掌控並特別點出。