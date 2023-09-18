香港男星向佐是影視大亨向華強和陳嵐的兒子，曾拜李連杰為師，拍攝許多武打題材的影視作品，在媽媽陳嵐的撮合下，2019年與女星郭碧婷結婚生子，成為兩個孩子的爸，近日向佐回應粉絲貼文，令粉絲激動爆粗口，向佐則嚴肅呼籲「有禮貌一點，別罵人」。

近日向佐點讚粉絲留言，讓該名粉絲激動發文，一位網友看到後忍不住爆粗口，讓近期好脾氣的向佐嚴肅呼籲「有禮貌一點，別罵人，我被全網駡都還未說髒話」，隱約透露被網友攻擊的委屈。向佐過去與郭碧婷登實境節目《女兒們的戀愛》，節目中陳嵐十分欣賞郭碧婷，鼓勵向佐追求郭碧婷，這也讓部分觀眾認為向佐只是聽母親的安排，後續兩人結婚後度蜜月異國開車旅遊，郭碧婷因為車速過快加上車道窄多次勸說減緩車速，但向佐一路上沉默不語，車子撞上路邊植栽後讓郭碧婷的委屈情緒瞬間爆發，向佐發現才出聲安慰，他事後也透露當時因為疲倦所以沒有控制好情緒，再加上向佐家大業大，而郭碧婷家世普通，令不少網友擔憂郭碧婷會在豪門婚姻中受委屈。

向佐在社群上規勸網友。（圖／翻攝微博）

不過近期向佐時常在社群上分享家庭生活，與郭碧婷的婚姻狀況十分融洽，向佐日前首次擔任電影製片人，負責的電影《門前寶地》就入圍多倫多國際電影節，郭碧婷與他一同飛往當地參與活動，向佐也曬出兩人甜蜜同框照，力證婚姻狀況良好。

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