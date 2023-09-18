北區國稅局表示，有發現轄區內的A君經營家庭用品零售，部分商品透過超商寄送與消費者，A君支付手續費取得超商開立未載有統一標號的雲端發票，等到112年3、4月期統一發票在5月25日開獎，北區國稅局勾稽發現A君中雲端專屬百萬獎。
為發票品名為「寄件手續費」，在查A君該期共取得300多筆品名「寄件手續費」的雲端發票，都是寄送貨物取得。
A君擅自營業而未依規定辦理稅籍，取得未載有統一發票統一發票，不適用給獎辦法規定，並且該筆中獎發票不給予獎金。
根據了解，A君是販售家裡二手商品，現在已經停止營業。
北區國稅局表示，有發現轄區內的A君經營家庭用品零售，部分商品透過超商寄送與消費者，A君支付手續費取得超商開立未載有統一標號的雲端發票，等到112年3、4月期統一發票在5月25日開獎，北區國稅局勾稽發現A君中雲端專屬百萬獎。
為發票品名為「寄件手續費」，在查A君該期共取得300多筆品名「寄件手續費」的雲端發票，都是寄送貨物取得。
A君擅自營業而未依規定辦理稅籍，取得未載有統一發票統一發票，不適用給獎辦法規定，並且該筆中獎發票不給予獎金。
根據了解，A君是販售家裡二手商品，現在已經停止營業。
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