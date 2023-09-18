描述1970年代台灣傳奇音樂餐廳「艾迪亞」故事的劇場音樂會《艾迪亞曾經在此》，今日公布劇中的神祕嘉賓，歌手齊豫也將加入演出，和吳楚楚、王治平、庾澄慶、黃仲崑、金智娟、張小雯等歌手同台，帶觀眾回到1970年代。

齊豫也曾在艾迪亞唱歌，她表示當年才20歲，「我怯怯的走進一間位於忠孝東路四段，高手雲集的『歌棧』，沒多久後就知難而退。但這『曾經走進過』的事實，著實讓我偷偷驕傲了許久。」

齊豫的亮相是在1978年暑假，當時她以學生身分參加歌唱比賽獲得台灣第二屆金韻獎冠軍、第一屆民謠風冠軍，成為當時所謂的校園民歌手。

同一年，齊豫的首支單曲《鄉間的小路》收錄於《民謠風》第一輯，並於1979年發行第一張個人專輯《橄欖樹》。自此共出版中文和英文專輯各7張。演唱生涯中多次獲獎。並於1997年獲頒金曲獎最佳女演唱人。

「艾迪亞」位於當年台北市忠孝東路四段的，是當時重要的娛樂文化地標，是台灣音樂人的搖籃，更是眾多熱愛演唱的年輕人要證明自己的追夢之地。能獲得青睞，取得在艾迪亞駐唱的門票，如同一枚榮耀勳章。而凝聚著這群歌手們的是對音樂的熱情、對夢想的堅持，與對理想生活的追求。

《艾迪亞曾經在此》由導演賴聲川帶領表演工作坊團隊製作，邀集結海內外曾在艾迪亞駐唱的近30位歌手回歸，以40首經典旋律，唱出不滅的青春與熱情。演出將於10月6日至8日在台北城市舞台登場。