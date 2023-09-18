進口蛋爭議持續延燒，行政院17日晚間證實農業部長陳吉仲請辭，但獲得慰留，台北市長蔣萬安今喊話陳吉仲，政務官的去留不是民眾關心的，食安與孩子健康才是，呼籲農業部盡快提供完整進口蛋流向資料。

蔣萬安在消費者保護委員會會議中表示，從巴西進口來台的大量雞蛋出現有效日期不符食安疑慮，在多縣市要求下，行政院昨天宣布要把流向資料給地方政府，農業部也承諾18日要提供洗選場、加工廠等蛋品流向資訊，但到目前為止，北市衛生局還沒有收到資料，中央也還沒有完整公布有食安疑慮的蛋品流向。

但蔣萬安說，地方政府要自立自強，進行跨縣市的食安聯防，台北、新北、桃園、台中都已經全面動起來，就是為了要守護市民健康，北市府也要跨局處合作，針對進口蛋議題做好應有的把關，並即時更新資訊、公開透明、對外說明。

他強調，雞蛋進口政策由農業部規畫、委託及執行，呼籲農業部長陳吉仲，每一位政務官的去留，不是民眾真正關心的重點，食品安全、孩子健康才是，農業部一定要儘快提供完整供銷流向資料，北市府才能更完善地執行食安監測。

蔣萬安要求衛生局要積極把關，尤其是畜產會已有大量逾期蛋品儲存待處理，一定要掌握後續處理方式，避免任何有疑慮的蛋品重新流入食物鏈。

針對教育局，蔣萬安表示，雖然台北營養午餐廠商沒有採用仲毅農業公司的蛋品，但仍要用行動杜絕蛋液混入巴西蛋的可能性，並加強學校、幼兒園午餐蛋品的食品安全稽查。

蔣萬安要求教育局，應把所有供應商名單送衛生局，協助外縣市衛生局清查所有上游供應商的蛋來源，嚴正杜絕進口蛋混充國產蛋。如查獲廠商使用進口蛋，屬重大衛生缺失，絕對不寬貸。

至於產發局，蔣萬安表示，應馬上發文台北市蛋商公會，了解所有設籍在台北市蛋商進口情形，並提醒所有蛋商，如發現任何有疑慮的進口蛋類必須馬上通報北市府。

此外，也得發文要求超市與廠商提供原產地證明、清查下架有疑慮的逾期巴西蛋，以及發現混用進口巴西蛋的加工廠，其相關商品應該預防性下架，以及發文農業部提供進口雞蛋流向，掌握洗選業者數量、加工廠商數量、使用用途等。

蔣萬安表示，全聯9月15日宣布不限巴西產地的進口雞蛋可在11月11日前接受消費者退貨，要求法務局消保官協助民眾爭取權益。