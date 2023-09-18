基隆市交通處統計交通部公布的前7大行人事故熱點，在推動行人友善政策後，有3處路口迄今零事故。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

交通部15日公布全國1000處最易肇事路口及行人活動聚集區域，作為縣市研擬改善計畫依據。依這份數據顯示，非直轄市前7大嚴重路口皆由基隆市包辦。基隆市交通處18日表示，基市自今年1月率先全國執行「行人友善」政策後，交通部公布的7大路口，今年的肇事率直線下降，其中3處路口迄今0事故。

交通部9月15日公布一份報告，依2020年到今年6月的行人事故數據，盤點出全台直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處行人事故熱點。其中，在非直轄市部分，基隆市占了前7名。

基隆市交通處18日表示，自今年1月20日，基隆市率先全國實施「行人友善」政策以來，基隆市前半年的行人事故比例，相較去年同期降低了16.35％。

交通處長王圳宏指出，就以交通部提出基隆市前7大危險路口中，2020年到2022年共計發生了3起有人死亡的A1交通事故、72起有人受傷的A2交通事故。但2023年起，這7處路口中，有3處今年以來沒有發生一起行人事故，且總計這7處路口僅發生7起A2事故。明顯可以看出肇事比例大幅下降。

王圳宏說，基隆市府自1月起加強「行人友善」執法，並自3月起推動在重要路段增設綠底行穿線，再加上在全市48處路口設置了「行人早開時相」，讓基隆市行人事故的發生件數大幅下降。

王圳宏認為，交通部盤點行人事故熱點立意良善，但基隆市在推動行人友善政策後，也的確降低了行人事故的件數及發生率。基隆市政府會持續針對行人事故好發的路段及路口進行滾動式檢討，也希望交通部能夠協助地方爭取經費，進行必要的交通工程、設備等方面進行改善，共同打造友善行人的環境。