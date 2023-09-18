進口巴西蛋標示不實混充國產蛋案，民眾擔心雞蛋品質，桃園市農業局18日兵分7路，到桃園轄內供應蛋品畜牧場及各區農會直銷站超市檢視稽查雞蛋供貨來源並確認溯源或產地標示以釐清供貨來源，為消費者做好品質把關。

農業局長陳冠義表示，進口蛋出狀況，不希望國產蛋也有問題，他說，目前桃園23家都沒有問題。對於蛋價波動，陳說，目前看起來波動不大，主要是需求量變動不大，市場、賣場也能買得到蛋。

因應中秋節即將到來，預期蛋品需求將增加，農業局今日赴轄內各蛋雞場視察，逐項檢視雞蛋生產端作業流程，包括蛋雞畜牧場源頭管理、防疫措施及生產管理；，另針對各區農會直銷站、超市，檢查蛋品銷售標示是否符合規定，以排除進口蛋標示不實混充國產蛋疑慮，共同守護民眾食用安全。

農業局表示，今日視察轄內蛋雞畜牧場蛋品溯源或產地標示符合相關規定，農業局把關桃園在地國產蛋的品質態度堅定，消費者可以安心食用。呼籲國人應選用優良國產蛋品，認明相關標章例如CAS、產銷履歷標章、有機驗證標章及溯源標章，也提醒民眾選購盒裝洗選蛋時，要注意外包裝是否明確標示品名、原產地、有效日期等項目，以免買到來路不明的蛋品。