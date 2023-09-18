台中市語文競賽複賽成績日前出爐，僑泰高中獲校方歷年最佳成績，其中，高二學生陳柏諭獲客家語朗讀特優晉級，餐二甲黃巧靈、幼一甲盧芊秀亦雙獲阿美族語朗讀全國賽代表，3人11月底將代表台中市參加全國賽為市為校爭光。

陳柏諭去年因身體不適，成績在複賽止步，無緣全國賽。他表示，今年比賽是自己高中的最後一戰，準備時格外投入，平時除謹記評審老師留意發音的提醒，更主動找阿公阿嬤練習，逐步修正自己口音，果然取得好成果。

黃巧靈表示，比賽前老師總會帶她到陌生的班級中練習，起初很緊張，但老師常耐心提醒她專注在講稿和儀態，不要在意他人眼光，才讓她逐漸找到自信。很高興能和盧芊秀學妹同台切磋，一起晉級全國賽；盧芊秀則說，比賽前壓力大常找沒人的地方大聲吶喊，舒緩情緒。比賽期間黃巧靈學姊不但陪她聊天，還給她許多鼓勵，讓她溫暖在心，期許未來能互相鼓勵，一起在全國賽發光。

台中市語文競賽複賽成績出爐，僑泰高中共獲2特優、2全國賽代表、1優等、3甲等，寫下學校歷年最佳成績。語文競賽帶隊組長劉祐銘指出，陳柏諭、黃巧靈是校內選拔出來的選手，盧芊秀則是新生種子，實力都非常好，3位在比賽現場轉播時皆受在場老師、家長矚目，如今能夠攜手共進全國賽，也是對自身努力的肯定。

指導老師莊淑如說，她鼓勵孩子透過朗讀、演說等競賽提升自我膽識，並增進表達力。黃巧靈本身有母語基礎，期許她將自信帶到全國賽，為自己和族人爭取榮譽；另1位指導老師沈金花則說，看著芊秀從國小一路成長，希望她能更堅強，持續充實族語能力，在全國賽中有更出色的表現。

僑泰高中校長温順德表示，學校人數超過6000人，學生來自不同族群，感謝指導老師有教無類，並且耐心教導，讓各領域的孩子都有機會在舞台上發光；學生們認真投入競賽，互相扶持，結下深厚的情誼，更是難能可貴。