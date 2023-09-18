台灣近年面臨中共彈道飛彈和高速巡弋飛彈威脅愈來愈加遽，相同的在鄰國日本，也同樣面對北韓彈道飛彈威脅。為了爭取足夠時間應對，減少威脅，世界各國都已開始發展太空戰略，日本前統合幕僚長（參謀總長）岩崎茂與我國國防部作戰助理次長常四偉近日展開一場，未來台日太空戰略發展與合作關係，透過對談讓區域合作更為緊密。

岩崎茂曾是日本自衛隊 F-15 飛行員將軍，歷任航空幕僚長、現任 ANA 航空資深顧問。常四偉將軍則是空軍前IDF飛行員、航空博士，歷任、亞洲航董事長，現任創宇航太執行長。

常四偉執行長表示，美國太空軍（USSF）是由美國空軍太空司令部移轉，2019 年美國太空軍確立為美軍的獨立軍種，太空作戰能力與教育訓練得以傳承自美空軍，太空軍任務是組織、訓練和裝備太空軍，以保護美國和盟國在太空方面的利益，並為聯合部隊提供太空能力。其職責包括發展軍事太空專業人員，建設軍事太空系統，研究有關太空力量的軍事理論，並組織太空軍戰鬥司令部。

岩崎茂將軍表示，日本目前都沒有獨立軍種的規劃，但是日本在軍事教育體系注入太空相關科系，逐漸形成軍事太空專業能力。日本自衛隊因憲法限制，軍事預算維持 1% GDP 上下，而日本宇宙航空研究開發機構(JAXA) 掌控大量太空科技預算，以前其任務著重於自己研究、開發太空研究。

岩崎茂將軍 2011 年任內即著手推動相關太空研究規劃，逐步提出太空作戰任務需求，交予 JAXA 執行。同時 2020 年日本航空自衛隊下成立宇宙作戰隊(SOS)，設於府中基地，主要任務為太空監視預警、星基情監偵整合、衛星遙測導航和衛星通訊等。初期編制為約20 人，編制逐漸增加中，宇宙作戰隊也與 JAXA、美軍合作建立長期太空監偵、衛星情資交換系統。

常四偉執行長表示，台灣面臨中共彈道飛彈和高速巡弋飛彈威脅，而日本面臨的是北韓的飛彈威脅，固然長程預警雷達和飛彈防禦雷達 可以提供飛彈攻擊預警，然受到地球曲率限制，早期預警時間不足，星基飛彈預警系統才能提供更佳的安全保障。

岩崎茂將軍表示完全正確，北韓彈道飛彈發射至很高高度，或是高速巡弋飛彈至很近距離，日本飛彈防禦雷達才能偵知，藉由南韓交換的飛彈預警情資，早期預警時間才能提前，南韓軍方和韓國航空宇宙研究院 (KARI) 有更密切的合作關係，KARI 將國家安全列為重要的組織宗旨，歷年發射將近 10 枚光學(EO)、紅外線(IR)、合成孔徑雷達(SAR)衛星均符合國家安全的宗旨。

常四偉執行長表示，日本目前擁有 9 枚衛星提供衛星情資(ELINT)、偵知監控，日本國防部宣布將發展 50 枚衛星，形成星系以增強情監偵(ISR)能力。岩崎茂將軍表示，國家太空科技的發展應該與國家安全緊密相結合，相輔相成。