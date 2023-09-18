今日下午縣內消費者保護官亦率領衛生局同仁至傳統蛋行進行查核，以守護縣民消費安全及權益。（宜蘭縣衛生局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

有關連日來有關巴西進口蛋品爭議及外縣市稽查發現某食品工廠使用進口蛋製作液蛋卻標示產地為台灣一事，宜蘭縣政府衛生局自5日起即針對縣內販售蛋品的賣場、超市、超商及製造液蛋等進行稽查；截至今（18日）止，目前所完成稽查業者皆使用國產蛋品，後續將持續查驗市售食品，以維護消費者食品安全。

衛生局自5日起已針對縣內販售蛋品的賣場、超市、超商、蛋行、製造液蛋及烘焙製造業進行稽查，至今計稽查販售業70家、製造業9家，並抽驗蛋品10件進行檢驗。今日下午縣內消費者保護官亦率領衛生局同仁至傳統蛋行進行查核，以守護縣民消費安全及權益。

經衛生局查核結果，縣內各通路架上目前均未販售巴西進口洗選蛋品，4家蛋品製造業亦均使用台灣畜牧場蛋品進行液蛋製作，也就是目前所完成稽查的業者皆使用國產蛋品；衛生局後續將持續查驗市售食品，以維護消費者食品安全。

衛生局提醒民眾，購買蛋類食品時，請看清產品標示、有效日期及保存條件，並依儲存條件妥善保存；另也呼籲食品業者對於食品及相關產品均需標示有效日期，並應依據原材料或輸入許可通知之有效日期進行標示。

如有標示不實，屬違反食安法第28條規定，將依同法第45條規定，可處4萬元至400萬元罰鍰，違規產品則須依食安法第52條規定限期回收改正，改正前不得繼續販售；屆期未遵行者，沒入銷毀之。