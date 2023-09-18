桃園市消防局第一大隊大林分隊提前於18日進行國家防災日地震演練，於轄內希望城堡幼兒園舉辦防震防災宣導。（消防提供）

隨著科技的日新月異及全球暖化節能減碳訴求日益高漲，各大車廠都將「電動車」列為發展重點，取代傳統油車。有熱心企業捐贈4件防火毯予桃園區桃園、中路、大有及埔子消防分隊，協助電動車車禍處理。

桃園市消防局第一大隊大林分隊提前於18日進行國家防災日地震演練，於轄內希望城堡幼兒園舉辦防震防災宣導，藉以增加學生防震意識，提升地震緊急應變能力。

深耕桃園的大心工程有限公司、平安消防工業有限公司、濾能股份有限公司、桃園市消防設備士公會及綠網投資有限公司，採購4件防火毯予桃園區桃園、中路、大有及埔子消防分隊，以期在電動車火災發生時，消防人員能利用防火毯覆蓋事故車輛，快速阻隔外部氧氣與內部燃燒產生之有毒物質，有效防止火勢擴散蔓延，減少損失。

消防局18日上午11時在第一大隊舉行捐贈儀式，典禮由大隊長賴志忠主持及代表受贈，同時也代表消防局感謝這5家企業慷慨解囊，回饋鄉里，會後並辦理防火毯的實際操作演練。

桃園分隊分隊長張侃峯表示，「電動車」已是未來車輛發展的趨勢，無可避免地發生事故的機會也會增加，電動車在平時維護和事故發生時，與一般車輛須注意的事項有些許不同。大林分隊舉辦演練，分隊長黃章瑋呼籲，近期國內、外地震頻繁，故地震相關知識及緊急應變措施須格外重視。

平常應準備手電筒、飲用水及緊急避難包等防災用品並固定家中易傾倒傢具；地震發生時記得「趴下、掩護、穩住」保命三步驟，期望全民皆能保有正確的防災觀念，多一分防災防震準備，少一分生命財產損失。