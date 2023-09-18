巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。國民黨台北市議員游淑慧強調，現在只有民進黨總統參選人賴清德會付出代價，但情況危急到前閣揆蘇貞昌不惜越權干政，讓行政院長陳建仁成為最尷尬的人，因為農業部大秘寶誰都不願扛，只有陳吉仲期身為共犯結構願意掩蓋。賴再拿不出辦法反制，只怕要跟總統寶座珍重再見。

「民進黨這波宮鬥大戲中，最尷尬的人莫過於行政院長陳建仁！」游淑慧今(18日)在臉書發文表示，但陳建仁反正只是傀儡，尷尬不尷尬，只要他自己不吭聲，旁人也沒什麼興趣討論。但是賴清德就不一樣了。自己早先那篇文章已經說明，從超思，到臭蛋，再到專案內容，再到陳吉仲去留，「這基本上就是一場集合了所有民怨元素，完美的政治風暴！」

「首當其衝的，當然是正在競選，且民調領先的賴清德！」游淑慧強調，民進黨所有惡形惡狀，民怨燒不到任期屆滿的蔡總統，燒不到沒印在選票上的陳吉仲，當然更燒不到垂簾聽政的蘇貞昌，只有賴清德，會付出代價。對賴清德的最佳解，當然是陳吉仲比照賴勁麟，趕快請辭先避風頭，按照民進黨的傳統，與賴清德民調，先蹲後跳，委屈不了，為黨背鍋，必有重用。「於是，陳吉仲究竟為何不能走？就非常耐人尋味了！」

游淑慧指出，農業部「大秘寶」，誰來都扛不住，可能也不願意扛，只有陳吉仲，長期身為共犯結構之一，能夠且願意掩蓋。「陳吉仲防線」一旦崩潰，整串就難以脫身，只能死挺到底，就近保護。情況危急到蘇貞昌不惜越權干政，完全不給陳建仁留臉，也要出手。從「引咎辭職，珍重再見」，短短4小時之內逆轉，成了「做對的事，貞仲再見」。

游淑慧直言，賴清德拿不出辦法反制，任由各路太上皇，地下院長插手，「只怕要跟自己的總統寶座，珍重再見！」