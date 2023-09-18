省下上萬元！老闆自製「捲尺自動門」50元搞定 全網笑了：生活智慧王

許多店家為了出入方便，可能會花費上千元甚至上萬元裝設自動門，不過其實只要一把捲尺就能達到類似效果。一位男子分享，近日他到某家店面時，發現老闆娘自製了「捲尺自動門」，將捲尺置於拉門上方，省電又環保的方法讓許多人笑說根本是生活智慧王。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「一個50元就能解決的方法，何必花幾千元或是上萬元來安裝！」，仔細一看影片則可發現，店家把捲尺固定在拉門上方，如此一來門打開後就會因為捲尺的特性自動回捲，讓他大讚又省電又環保、CP值頂天。

捲尺的一角卡在門上，會因捲尺帶動自動關閉拉門。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

原PO補充，捲尺自動門的移動就像裝了液壓裝置一樣緩慢、安靜，老闆娘更透露，其實他們已經用了捲尺自動門2年，完全沒有任何損壞。

對此，許多網友紛紛回應，「果然是生活智慧王」、「像不像自己，50元的身價幹著成千上萬的工作，笑著笑著就哭了」、「我家附近的八方雲集是用寶特瓶裝水」、「定滑輪＋礦泉水也不錯」，不過也有人擔心安全性問題，「裝2年多，目前累計割傷20多個客人而已⋯」、「割傷人被告賠償又是另外一個故事了」。