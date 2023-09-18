南投縣上週新增1名本土登革熱確診病例，是到雲林縣古坑鄉廟宇拜拜的老翁。由於古坑鄉就在南投縣隔壁，對此衛生局疾呼大家務必清除住家周邊容器、盆栽積水，別讓登革熱疫情持續到明年冬天成為「台灣地方病」！

全國登革熱疫情持續失控，南投縣衛生局長陳南松18日在縣政會議上說，目前全國最嚴重的登革熱疫清首推高雄、台南與雲林古坑，其中雲林古坑就在南投縣竹山鎮隔壁，兩地車程只有20分鐘，民眾工作或旅遊往來密切，這以南投縣目前確診的3例本土病例，剛好就是在雲林古坑工作的1對夫妻，以及上週確診到古坑宮廟拜拜的老翁，3人都是被病媒蚊叮咬發病確診，可見地緣關係密切。

局長陳南松為此特別提醒縣府各單位，包括主管公園、遊樂區、市場、風景區、學校或補習班、廟宇等公共場域，一定要注意清除周邊環境積水容器，杜絕病媒蚊孳生的環境，畢竟登革熱是環境傳染病，「沒有水就沒有蚊子，沒有蚊子就沒有登革熱！」他說希望如專家所言，讓登革熱確診病例止於11月前，否則「萬一登革熱到明年1月、2月還有病例出現，日後恐成為台灣地方病！」

對於登革熱持續肆虐全台，縣長許淑華也相當關心，她表示，歷年都是以南部居多，但今年中北部也有不少登革熱確診病例，不可忽視，尤其果逐年擴散恐會對民眾健康產生影響。

除了家中盆栽下方盛水的蓋子要養成習慣倒蓋，把自己周邊環境的衛生環境控制好，許淑華還特別提到中秋節將到，很多人會利用廢輪胎烤肉或當休閒椅，要是放在室外輪胎凹槽就容易積水孳生病媒蚊，呼籲大家勤洗手之外也要注意清除周邊積水器具，一起努力減少病媒蚊孳生，捍衛全家人的健康！