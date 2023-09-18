嘉義縣東石布袋盛行「烤蚵吃到飽」，觀光客絡繹不絕大啖美味。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁揪大家來大啖蚵美食。（廖素慧攝）

嘉義縣政府攜手在地烤蚵及餐廳業者推蚵美食。（廖素慧攝）

中秋節烤肉「鮮蚵」不可少，嘉義縣政府攜手28家在地烤蚵及餐廳業者、台中米其林餐廳等店家，18日全力行銷東石蚵，縣長翁章梁邀請大家到東石蚵美食地圖踩點，品嘗嘉義優質美味鮮蚵，消費滿500元還能登錄抽好禮。

嘉義縣政府表示，為推廣在地國產牡蠣，縣府攜手東石及布袋19家烤蚵吃到飽店家、嘉義市使用嘉義蚵的9家美食餐廳及海鮮市場，以及串連台中市餐廳，推出「東石蚵．營業中」品嘗鮮蚵抽獎活動，已有1萬筆登錄抽獎，活動將持續至10月10日截止。

嘉縣府表示，嘉義沿海近來「烤蚵吃到」很夯，東石及布袋共有19家，東石漁人碼頭彩霞大道可說是「烤蚵一條街」，是熱門新觀光亮點，中秋節及國慶日連假來嘉義賞景吃蚵正是時候。

嘉縣府農業處表示，為提升國產牡蠣的識別及競爭力，去年起推動嘉義縣牡蠣產業提升輔導計畫，補助優化剖蚵場域，並協助蚵農導入可追溯制度，已輔導建置5家剖蚵示範場域，今年底前將再新增輔導至少10處優化剖蚵場。

同時，積極輔導蚵農加入溯源體系，在商品貼上追溯條碼（QR-Code），有生產業者、產源、品質等生產資訊，目前嘉義已有211戶蚵農導入此追溯體系，並持續增加中。