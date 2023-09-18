最近中國官方公佈的經濟資料表明，新一屆政府出台的一系列刺激經濟措施已產生一定的成效，讓經濟復蘇露出一些曙光。但是對後續經濟成長極為重要的房地產市場和青年失業率仍步履蹣跚，仍然是令中國高層極為頭疼的問題。

《德國之聲》報導，中國官方公佈最新經濟數據顯示，今年8月零售銷售增長超出預期，增加了人們對消費逐漸復蘇的希望。新數據同時也顯示工業產出增幅超過預期。這是在北京政府採取一系列刺激措施之後，首次出現穩定的增長跡象。

中國國家統計局發佈的最新資料顯示，8月份工業產出同比增長4.5%，較7月份的3.7%有所加速，也超過《路透》分析師預測。這一增長是自今年4月以來最快的速度。

報導說，國內消費疲軟、房地產市場困境以及海外市場對中國出口產品的需求減弱，都讓中國在去年底疫情限制解除後的經濟復蘇面臨諸多困難。不過， 8月份社會消費品零售總額份同比增長了4.6%，遠超過《彭博》調查預測的3%，也大大好於7月份的2.5%。與此同時，工業產出同比增長了4.5%，也比7月份有大幅提升，且超出預期。

《路透》認為，這些樂觀的資料表明，最近一系列旨在支撐搖搖欲墜的經濟的措施開始見效。

中國政府近幾周推出一系列提振經濟措施，最新的是中國人民銀行宣佈降低銀行準備金率，以釋放更多現金用於貸款。這顯示中共政策層有加速增長的緊迫感，預計未來幾個月會有更多的政策出台以提振整體需求。

報導說，中共當局還為家庭和企業推出了稅收優惠，以支援消費，同時採取措施解決關鍵的房地產行業危機。雖然如此，也有一些數字突顯未來仍面臨的困難，其中包括8月份房價再次下跌，提振房市的措施尚未產生效果。同時，又有新的房地產公司爆雷，短期的經濟復蘇現象仍會受到房地產拖累。

全體勞動人口的失業率在8月份略微下降至5.2%。但中國官方仍然沒有公佈16-24歲失業率。這一被稱為「青年失業率」的數據自今年6月份達到了創紀錄的21.3%後，中國官方就停止公佈該項數據。

有分析師向《路透》表示，由於房地產行業不景氣、青年失業率高、家庭消費不確定性以及中美貿易、科技和地緣政治緊張局勢升級，未來持久的經濟復蘇的門檻變得更高。信心仍然是大多數問題的根源，需要更大的「建設性政策和監管變化」以提振增長勢頭。