「進口蛋」風暴持續延燒，高市議會國民黨團指控高市府查不到蛋的流向，對此，高市議會民進黨團護航市府，強調國民黨一下稱為人民把關的高市府衛生局是「幫黑道老大教訓人」，一下又說衛生局查不到流向，大玩兩面手法，藉著蛋的議題政治鬥爭，根本不是真心為人民福祉關心蛋的議題。

高市議會國民黨團表示，現在進口蛋疑點重重，更已產生食安疑慮，讓國人買蛋也不安心。地方政府是食安的地方主管機關，也是第一線的稽查把關，卻要蛋流向的最基本資料都要不到，得到的回覆是「不方便給」，民眾的食安問題就這麼「隨便」應付過去嗎？

高市議會民進黨團總召江瑞鴻表示，高市府衛生局13日就公開說明，已要求台農蛋品公司說明洗選程序、進出數量及清單、銷貨日期及流向等資訊，但因不配合提供資料，衛生局因此依法開罰30萬。

未料，開罰後欲續追上游與台農同為家族企業的信興蛋行，卻發生涂姓負責人以出國為由拒絕提供相關資料，造成追查受阻，而後又遭國民黨議員李眉蓁及鍾蘭易仲指控高市府「幫黑道老大教訓人」。

民進黨團幹事長林智鴻痛批，國民黨此舉等於公開護航廠商，並施壓衛生局查察為人民把關的工作，現在國民黨議員陳美雅卻又說高市府衛生局查不到流向。國民黨專玩兩面手法，一方面阻擋查察，一方面指控查察不力。

民進黨黨團書記長湯詠瑜怒嗆，國民黨這樣不同調的反應可看出他們根本不是真心為百姓人民福祉來關心蛋的議題，而是藉著蛋的議題來進行政治鬥爭，意圖炒熱自己的選情。國民黨下次能不能想清楚再出來講，不然這樣立場衝突又搖擺不定，相信選民一定一頭霧水。