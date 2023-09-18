台中市某國小日前傳出男老師對學生「巴頭」，綁住學生衣服袖口讓其不能伸手等事件，家長們認為校園暴力零容忍，向校方、民代投訴。校方18日召開校事會議受理此案展開調查，並召開教評會決議將該名教師停聘以接受調查。

多位學生家長日前指出，有2名學生因上課預備鐘響，玩的牌尚未收好，遭該名老師「巴頭」；另有位學生因為身體因素，發癢難忍將手伸進衣服裡抓癢，竟遭到老師點名上台，讓學生將手伸進衣服後綁住袖口。此外，該學生也曾遭到老師因不明原因用「手刀」打頭，令家長心疼。

家長指出，該名男老師之前就曾因為學生上課時拿出東西出來影響教學，折斷學生的筆或將筆、水壺丟入垃圾桶。多位家長於班親會上和男老師釐清狀況，男老師承認動手並表示改善，但校園暴力零容忍，於是向學校陳情。

校方表示，該名教師在班親會承認動手體罰學生，涉及不當管教行為，校方依規定程序，以最快速度進行調查及處理；不但在獲得訊息當天完成校安通報，並將該名教師調離現職，18日星期一已由其他教師入班。

校方指出，16日接獲訊息當天雖然是假日，學校不敢懈怠立即連絡相關委員，於18日一上班馬上召開校事會議，會議決定受理此案展開調查，隨後學校也召開教評會決議將該名教師停聘以接受調查；校方強調，校園事件在教育局督促下，一切依規定按程序辦理，學校會加速調查，以釐清真相；如有違法，定嚴懲嚴辦，以保障學生權益。

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