伊朗與美國達成相互換囚的協議，各自換回5名在對方手上的囚犯(或說人質)美國人將先送到德黑蘭機場，再搭乘航班飛往卡達首都杜哈。該協議還括解除伊朗凍結的資金，金額達到60億美元，這對伊朗政府來說相當大的協助。

半島電視台(aljazeera)報導，美國預計將釋放五名伊朗囚犯分別是：

阿夫拉西亞比 (Kaveh Afrasiabi)，這是一名政治學家和美國居民，被指控為伊朗政府收集情報。

阿薩里(Mehrdad Moein Ansari)，這是40歲的伊朗居民，居住在阿拉伯聯合大公國和德國，涉嫌非法出口軍火。

哈桑扎德 (Amin Hassanzadeh)，一名美國永久居民，4年前被指控竊取機密，並發送給伊朗。

卡夫蘭(Reza Sarhangpour Kafrani)，46 歲，加拿大籍，被控非法向伊朗出口實驗室設備。

卡沙尼(Kambiz Attar Kashani)，44 歲，擁有雙重國籍，涉嫌向伊朗非法出口技術、敏感貨物被定罪。

只有兩名伊朗囚犯將返回伊朗定，其他3人會選擇居住在他們的第2國籍或者海外定居地。

伊朗釋放的5名美國囚犯只有3人身份獲得確認，他們均因間諜罪和與外國政府勾結的罪名而被捕。分別是：

納馬齊 (Siamak Namazi)， 51歲商人，自 2015 年以來一直被關押，成為在伊朗服刑時間最長的美國囚犯。

沙爾吉(Emad Sharghi)， 59 歲的商人，於 2018 年被捕，原因不明。

塔赫巴茲 (Morad Tahbaz)， 67 歲的環保人士，擁有英國公民身份，於 2018 年被捕。

另外兩名囚犯的身份仍然保密，但西方媒體報導其中一名是女性。

解凍的60億美元伊朗資金，原先是美國 2018 年制裁的一部分，當時華盛頓否定了2015年的伊朗核協議，之後資金在韓國被凍結多年。在解凍之後，這筆錢先兌換成歐元，並轉移到瑞士，然後滙入卡達的6家伊朗銀行賬戶，用於購買不受制裁的商品。

中東事務研究員表示，此次囚犯交換，是美國與伊朗關係的重要進展，這可能就是就新一階核協議，以及取消對伊朗制裁的進一步談判的開始。