2023國泰雲門隨行吧「與雲門共舞」到桃園演出。（李凡攝，雲門舞集提供／李欣恬台北傳真。）

雲門舞集今年暑假陸續到台中、馬祖、桃園及金門的社區跳舞，共吸引近5萬名觀眾參與，藝術總監鄭宗龍表示，「公共空間雖然有許多人潮往來，人與人之間卻不一定會產生連結，希望透過舞蹈和民眾交流，為大家的生活注入更多能量，更開心快樂的生活。」

鄭宗龍表示，在非劇場空間跳舞，地板或硬或燙，也少了燈光與佈景的搭配，還有不可預期的人群樣貌，對舞者來說都是挑戰，「但我們想要把快樂的氣氛帶給更多人。『與雲門共舞』讓雲門踏入不同場域，以更多元的互動，打破舞蹈與觀眾的界線。」

「與雲門共舞」近年開始深入公共空間巡迴演出，曾在火車站、博物館、美術館與市政大廳等場域跳舞，帶大眾自在體驗藝術帶來的美好。

今年首站在台中的國立台灣美術館，置身在國美館典藏的黃土水作品〈水牛群像〉前，現場民眾開演前向工作人員表示「黃土水先生所勾勒的台灣鄉土，搭配札根台灣的雲門舞集，這樣的組合令人感動，不能錯過。」

雲門舞者在〈水牛群像〉前，與舞作中的客語、閩南語等歌謠翩翩起舞，與後方的水牛田園鄉土相映成景，讓觀眾更投入其中。

最特別的是，今年也特別前往離島馬祖與金門，這也是雲門首次前往馬祖南竿演出，民眾早已迫不及待上網報名。演出前，小島上的各個村落還不時傳來村長的廣播提醒，馬祖小島上600多位熱情民眾湧進南竿體育館，舞者在演出最後更與全場觀眾圍起圓圈跳舞，是一場別開生面的即興演出。

此外，雲門也已經有18年沒到金門演出，演出時，很多熱情的民眾在座位上不由自主的跟著音樂舞動，以最熱情的肢體表達對舞蹈藝術的渴望與期待。