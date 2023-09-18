日月潭萬人泳渡嘉年華即將在24日登場，今年報名人數約2萬4000人，南投縣警局往年規畫順時針單向環潭進行交管，今年度首度開放九龍口經文武廟至孔雀園路段雙向通行，為了改善水社碼頭區職員被迫遶路上班的不便，交管期間由警用機車帶隊通行。
南投縣府日前招開記者會指出，日月潭萬人泳渡嘉年華邁入第41屆，將於24日登場，國內外共1935隊、2萬4636人報名，預計觀光旅遊人潮逾5萬人次，南投縣府強調延續去年首度施行的日月潭纜車「空中」分流到九族文化村，盼多管齊下，加速泳客散場。
南投縣府指出，參加泳客從朝霧碼頭出發，游至伊達邵碼頭上岸後，泳客除了在伊達邵搭乘遊覽車疏運，搭遊艇回水社碼頭，再轉接駁車至中興停車場、向山遊客中心等地取車，或花150元搭日月潭纜車進九族文化村與遊覽車會合離場，省下環潭塞車時間。
警方指出，24日活動當天上午6時至11時，進行環潭公路順時針方向單向交管，其中九龍口經文武廟至孔雀園（台21甲線0K至2.1Ｋ）路段取消單向交管，恢復雙向通行，交管期間為了改善潭邊旅宿業工作職員被迫遶路上班的不便，由警用機車帶隊通行。
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