義大萬聖月10月1日起裝扮入園可換萬聖好禮，投票入選再送住宿券及餐飲券。(義大遊樂世界提供)

義大遊樂世界火山夜秀「神祇試煉」氣勢磅礡。(義大遊樂世界提供)

義大世界整個10月每天都是萬聖節，可見到女巫、南瓜軍團等，搞怪搗蛋氣息蔓延整個園區。(義大遊樂世界提供)

全民搞怪來狂歡，深受大小朋友喜歡的萬聖節快到了，搶攻節慶出遊商機，高雄義大世界推出多項萬聖主題相關的特色內容誘客，其中最受矚目的「義大萬聖趴」10月7日登場，民眾在品牌網路商城購買萬聖趴星光雙人套票只要500元，完成取票還能再抽萬豪酒店萬元住宿券。

對遊樂園來說，萬聖節絕對是下半年的重點項目，當然要好好推廣一番。高雄遊樂義大世界主題活動不間斷，整個10月每天都是萬聖節。9月20日起每日下午15：30有萬聖遊行「女巫黑卡蒂的救贖」，萬聖月女巫降落義大遊樂世界，帶領南瓜軍團大鬧萬聖節，搞怪搗蛋氣息蔓延整個園區。緊接著9月29日到10月1日中秋連假期間，姓名為「月娥」的人憑證免費入園，另有兩大一小(12歲以下)親子入園優惠1250元。而10月1日起到10月底，遊客裝扮萬聖節主題入園拍照打卡即可至商店兌換萬聖好禮 1 份，上傳照片至指定網址，網友票選出前3名者送萬豪酒店住宿券、5 名萬豪餐飲1000 元抵用券。

義大世界的萬聖節活動中最吸引人的就是10月7日下午4：30開始的「義大萬聖趴」，由此揭開「驚」彩的萬聖序幕。現場有請YOYO哥哥姐姐帶大小朋友一起熱力唱跳，還能跟著超人氣icyball冰球樂團一起玩樂，晚間則有氣勢磅薄的火山夜秀可欣賞。當天園區舉辦「萌鬼出沒」裝扮比賽，遊客裝扮入園，上傳照片至指定活動網址，票選前3名將分別送出義大皇家酒店住宿券、萬豪餐飲抵用 券 3000 元、萬豪餐飲抵用券2000 元。

義大世界結合義大Outlet一起陪民眾歡度萬聖節，9月16日起E卡會員全館消費滿3000元就送萬聖趴門票1張；中秋3天連假每日前10組預訂金色三麥、莫凡彼等主題餐廳完成消費再送2張萬聖趴門票。