2023第2屆跨聯盟籃球邀請賽，18日首場比賽由台灣銀行、台灣啤酒兩支國營企業隊伍對戰，首節開打台銀被台啤打出8比0攻勢，不過也很快就做出反擊，首節打下雙位數領先，台啤在後頭努力追分，最後全場飆進16記三分球台銀仍86比77收下勝利，也走出前一場跨聯盟飲恨政治大學的陰霾。

台銀教練許致強賽後表示：「上一場輸政大，教練團到球員都自責，感覺氣氛很悶。此役針對攻防、積極面跟態度面去叮嚀球員，上半場第1節的表現應該跟昨天的我們很不一樣。」

之前在瓊斯盃入列中華白隊一員的王偉丞，此役攻下18分，在全隊僅次高健益的20分，並有8助攻、7抄截，許致強也認為球隊收下勝利，王偉丞和幾個控衛維持著節奏很重要，王偉丞回應：「瓊斯盃自己沒什麼出賽機會，就在場下看白曜誠、陳又瑋等好手如何獲得教練團信任和上場空間，評估可能自己在進攻把握度、和隊友連結較差，回來後從練球開始，不論進攻或防守逼自己多開口，對我幫助很大。」

王偉丞並說教練團鼓勵幫助他找回企圖心，也比較敢去看籃框、有效串連團隊攻勢，才能繳出這場精彩數據。

台啤總教練楊志豪指出，防守上可能鋒線沒有做到很好的壓迫，所以讓台銀有44.4%的三分球命中率，加上被台銀抓了14個進攻籃板，等於給對手多了14次二波進攻機會，也是團隊要修正的問題，「還有我們的罰球24罰僅命中16，多打18次失誤也是輸球主要原因，都要再改正。」