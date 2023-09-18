年輕時的流浪是一生的養分，專門獎勵年輕人外出走走的「流浪者計畫」在疫情後重新啟動，今年年齡限制為18歲至30歲，共有7位年輕人入選，將到尼泊爾、印度、蒙古完成他們的文化計畫。

今年評審團隊包括李桐豪、林懷民、洪凱西、黃麗群、謝旺霖及龔書章等人，7位獲獎人包括表演藝術類的莊勝凱、林品碩以及蘇凌，文學創作領域的鄭琬融，從事多媒體及跨領域創作的張子恩、張君慈與林子竣。他們將獲得旅行生活費與機票等計畫獎助金，於明年初展開兩個月以上的亞洲貧窮旅行。

評審團表示，本屆申請者年紀較年輕，但探索的領域較過去更多元，使人對他們的個性與質地的未來發展，充滿想像與期待。計畫發起人林懷民表示，疫情後亞洲各國的變化應該會帶給流浪者更多的刺激。他特別感謝支持計畫多年的施振榮夫婦，「沒有他們，就沒有流浪者。」

7位獲獎助者分別來自不同領域的工作者，藝術工作者莊勝凱計畫前往日本多個城市的次文化演出場域，透過接觸日本的噪音藝術、電子聲響藝術等，理解更多對於聲音的表達方式與聲響聆聽，觀察與探索何謂「表達」，重新檢視對於既定事物的不同表達方式，期望透過這些過程重新看待自身內心狀態。並計劃回國後將這段歷程作為創作養分，交織出東洋電子音樂的特殊脈絡。

專職舞者林品碩在任職於國內外舞團期間，藉由聆聽異地故事進行創作。此次計劃將在年底離開雲門舞集正職舞者後，帶著對生命的渴望及對於未知土地的好奇前往尼泊爾流浪，與當地人一起生活，觀察當地人如何在艱難的地形中生存、尼泊爾土地如何孕育出豐富的宗教與文化。同時規劃流浪結束後將這趟旅程的收穫轉化，前往維也納 「ImPulsTanz 國際舞蹈節」發表作品，作為一種經驗的反芻和呈現。

身兼表演工作者與作家的蘇凌，過去在劇團四處巡演之餘，以文字記錄地方市場百態與長者的手路菜，出版《菜場搜神記》，入圍2022台北國際書展非小說獎。其流浪計畫以近三個月的時間，造訪印度北中南東西各區，由吃食看地方常民風情，並在其中找出十五位不同年齡、身份、國籍的當地居民，和他們一起上菜市場、回家做飯，描繪其市場與家之間的路徑，一起完成一趟飲食旅程。最終目標放在回台後的延續計畫，讓更多人意識到這些看似隱微，卻足以撐起整個社會的小事。

詩人作家鄭琬融是台灣文學基地2022年秋季駐村作家，因為關注火山所帶來的富饒與危險，計畫前往日本阿蘇火山一窺島民們與火山的共存方式。從地景探索與對比、查訪當地農業發展與溫泉歷史，到朝聖當地火山之神「阿蘇山之神」，深入探討人類自古以何種心情供奉、信仰一座火山。預計將此段流浪火山經歷構思成詩集、散文，以及一部以火山為題的短篇小說。

藝術工作者張子恩過去以不同媒材裝置對空間做細膩而宏觀的提問，獲得2021年《台灣當代一年展》評審團獎。13歲時踏足印度的貧民窟、教會、安置機構、鄉村學校從事社會服務。這次計畫從德蘭拉薩、列城、馬納利，三個高海拔的城市，在山陵與神殿的環照下，以攝影和寫生紀錄旅程，作一場對「形象」的朝拜，跟當地的人、物、地一起共構生活，映照出自我的模樣，計劃回國後以此為題創作不同形式的作品分享。

多媒體工作者張君慈專長聲音的想像及辨識，著迷於探討聲音記憶的脆弱與綿長，甫獲2022全球年度聲音獎（Sound of the Year Awards）決選認可。此次計畫沿著日本沿海城市尋找近年海底火山噴發後的大量浮石，藉由探索浮石的移動過程，期待自己能夠「像石頭一樣聆聽」，以日誌記錄每日收穫及反思，同時觀察文字記下的聲音隨著回憶自我繁衍的過程，計畫於回國後書寫出版。

影像工作者林子竣五年前創立自媒體頻道，頻道訂閱人數接近25萬人，希望透過鏡頭傳達值得被關注的議題與故事。五年間走訪不同國家與城市，紀錄當下發生的所有故事，至今累積上百部公益及社會議題相關影片，觀看人次更超過 1400 萬。這次計畫藉由蒙古女性的親身經歷、當地風俗產業的盛行、家庭背景的影響，以及社會環境的壓力，深入探討在蒙古生長的女性所面臨的現況與挑戰，將這些故事以紀錄片的方式呈現。