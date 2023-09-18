新莊中港分館與汐止分館規畫一系列手語閱讀活動。（新北市立圖書館提供）

9月23日為國際「手語日」，新北市立圖書館新莊中港分館與汐止分館規畫一系列手語閱讀活動，包括手語書DIY、手語說故事、手語走讀、融合玩具展、手語教學、「暖心對話」筆談服務及無聲系主題書展等，讓民眾可以感受閱讀的多樣性，了解聽障朋友們的需要，打造更包容的閱讀世界。

新莊中港分館與台灣手語翻譯協會合作，於國際手語日當天推出「手會說故事」活動，透過手語說故事，讓小朋友感受聽障者的世界；9月24日、10月1日及10月7日推出「手語動動書」DIY，將帶大小朋友認識第1本台灣自製的手語書；10月22日「手牽『手』·走『台』步」手語走讀活動，邀聽障朋友一起走訪百年風華的新莊廟街，另還融合玩具展，希望增進大家對不同人的尊重、包容，友愛不便、同理不便。

汐止分館則以「手護人權共融」為主題，規畫無聲系主題書展、常用手語與手語歌教學等多元友善活動，服務台同時提供便利語言障礙者使用的「筆談」服務。9月22日推出「手比嘛ㄟ通」手語常用詞彙研習班、「手舞飛揚」手語兒歌教學研習班，將帶小朋友透過耳熟能詳的童話故事《小紅帽》及輕鬆活潑的兒歌，以口語和手語的方式進入閱讀繪本的世界。

此外，「愛在心裡口難開」無聲系書展則精選一系列以聽障者為主角的童書繪本，讓大小朋友能共同學習相互尊重並理解不同文化的差異，找到對的方式與聽障者溝通。