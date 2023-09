國民黨總統參選人侯友宜訪美來到華府,「美京中華會館」美東時間17日晚間舉辦僑宴為侯造勢。侯友宜當席演講時愈說愈激昂,將國父孫中山《三民主義》學說的「民族、民權、民生」,說成美國故總統林肯著名的蓋茲堡演說的「民有、民治、民享」,引發綠營揶揄侯「空洞不足」。粉專「不演了新聞台」對此則指出,其實國編《三民主義》課本確實是寫民族、民權、民生,可以對應民有、民治、民享。反酸綠營無知。

侯友宜在致詞尾聲時語調激昂,他提到「民有、民治、民享是國父孫中山最重要的思想與信念!」被媒體指出,其實孫中山的三民主義應是「民族、民權、民生」,至於「民有、民治、民享」則是林肯著名的蓋茲堡演說。更有綠營人士藉題發揮,揶揄侯友宜訪美準備不夠,空洞不足。

「做為一個當年聯考數學考19分,三民主義卻考49.5分(滿分50分,還有倒扣)的男人,我想我應該可以說幾句話?」不演了新聞台今(18日)在臉書發文表示,其實國編《三民主義》課本,確實是寫民族、民權、民生,可以對應民有、民治、民享。他反酸綠營人士「無知,變成力量!」

媒體人黃揚明留言指出「憲法第一條就有答案了!」網友表示「感覺塔綠斑大概又要開始改維基了(挖鼻)」、「印象中以前三民主義的確是這樣教的沒錯,對應美國的民有民治民享,還是聯考考題耶」、「孫文自己說ok!林肯當年說government of the people, by the people, for the people,可能也是老孫自己翻成民有民治民享」、「中正紀念堂牆壁有寫,三民主義就是民權民族民生對應民有民治民享,沒有錯啊!」