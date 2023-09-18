「台灣好湯」系列活動今（18日）首站在礁溪溫泉公園舉辦啟動儀式，交通部部長王國材（左）特地到現場享受歡樂氣氛。（吳佩蓉攝）

推廣各區多樣化的泉質成為觀光新亮點，並結合在地自然風景、特色美食，把台灣溫泉文化當成國際品牌行銷。（吳佩蓉攝）

今有王國材、交通部觀光署署長周永暉、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、宜蘭縣長林姿妙及全國各溫泉協會理事長、大東北角觀光圈產業夥伴等共襄盛舉。（吳佩蓉攝）

交通部觀光署攜手全台19個溫泉區，透過「2023-2024台灣好湯」系列活動中的「浪漫星晨．暖時光」主題共同推廣，打造浪漫療癒的泡湯體驗；今（18日）首站在礁溪溫泉公園舉辦台灣好湯啟動儀式，交通部部長王國材特地到現場享受歡樂氣氛，他說，希望藉此活動打造國際品牌，讓台灣溫泉之美深入人心、永續經營。

今有王國材、交通部觀光署署長周永暉、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處處長馬惠達、中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田、宜蘭縣長林姿妙及全國各溫泉協會理事長、大東北角觀光圈產業夥伴等共襄盛舉；大家穿搭特別量身設計含有龜山島及溫泉等表達浪漫意象的浴衣，與喔熊組長、福氣龍一同參與啟動儀式。

王國材部長表示，舉辦「台灣好湯」至今已16年，整合台灣北、中、南、東等19個溫泉區，推廣各區多樣化的泉質成為觀光新亮點，並結合在地自然風景、特色美食，把台灣溫泉文化當成國際品牌行銷，期望透過此活動讓觀光產業更蓬勃發展，今天從礁溪出發，就是一個永續旅遊的開始，讓國內外遊客享受溫泉帶來的溫暖時光。

宜蘭縣溫泉發展協會理事長梁博凱表示，礁溪溫泉區連續2年在「台灣好湯金泉獎」評比中蟬聯雙料冠軍；藉此以「好湯、好物、好食」行銷宣傳，「好湯」包含鄉內逾200家溫泉旅宿業者，「好物」有礁溪農特產、溫泉產出的面膜及伴手禮等，「好食」則有溫泉空心菜、番茄及溫泉入菜的料理等，把優質體驗推薦給國內外遊客。