文化部長史哲今年的訪歐行程，除了將在法國主持台法文化獎，也陸續安排參訪諸多當地文化設施，在參訪拉維特園區時他也宣告，2024年巴黎奧運同時舉辦的文化奧運，台灣一定不會缺席。

2024年巴黎奧運即將於2024年7月26日至8月11日舉行，在此同時，巴黎政府也特別以「文化奧運」之名，邀請各國共同展開一場文化交流及展現的文化運動會。

史哲特別參訪了文化奧運國家館預定場地，也是巴黎最大藝文聚落拉維特園區。園區總監莉伯（Sophie-Justine Lieber）介紹，拉維特園區佔地高達55公頃，綠地面積佔其中33公頃，園區內包含眾多展演場館。園區內用於巴黎文化奧運的場地，其中一半將作為法國館，另一半則提供國際或其他機構辦理主題館活動之用，在此精彩呈現各國特有的文化精神及風貌。

史哲表示，1624年是台灣與世界相遇的起點，400年後的台灣也將更展自信，持續讓世界看見台灣。因此，當運動場上台灣的運動員用堅持、毅力及汗水感動世界時，文化自然也不能缺席，台灣將以最多元的文化、最讓世界驚艷的科技技術，將台灣的表演藝術、視覺藝術、文化科技，竭盡所能地展露於各國文化交流的運動場上，用文化溫暖世界。