馬來西亞女主播劉湘靈日前在社群上透露旅遊險遇害，她透露與家人到泰國旅遊時遇到尾隨事件，兩名男子一路跟隨他們的路線，最後還直接跟到民宿附近，當下她被嚇到快哭出來，他們要求去警局報案，結果對方打電話找來一名大漢，讓劉湘靈與家人膽戰心驚。

馬來西亞女主播劉湘靈日前在粉絲專頁「Sky劉湘靈」分享：「謹以此文，記錄我人生中最恐懼的瞬間，也希望借由自身遭遇，提醒所有出國旅遊的你務必要時時刻刻保持警惕，照顧好自身安全。」她表示與家人一同出遊，弟弟及他女友和她三人去買東西，後來到海邊兜風時弟弟注意到有一輛白色轎車尾隨，一路跟到超市卻沒有下車，車內有兩名男子，等到劉湘靈一行人從超市離開，那輛白色轎車便繼續尾隨，讓他們驚覺「一切根本不是巧合」。

離開超市後劉湘靈弟弟特意繞路迴轉，把車停在路邊觀察，沒想到白色轎車也跟著迴轉，讓弟弟猛踩油門加速逃離，但因為無法連上網路，因此無法使用導航，最後只能開回民宿附近，劉湘靈連上網路後向民宿內的舅舅和姊夫求救，當時她被嚇到快哭出來，拍車窗示警：「女生不要出來！女生不要出來！我們被一輛白車跟蹤」。

男性家人則負責上前與兩名尾隨男子交涉，兩名男子是泰國人，辯稱只是來附近找朋友，但劉湘靈方態度堅定，要求兩名男子到警局交涉，那兩位男子打電話找來一名凶神惡煞的大漢。劉湘靈表示有要求民宿工作人員陪同報警，但民宿老闆要求員工不要插手，加上沒有對方一開始就跟蹤的證據會惹上麻煩，身在異鄉劉湘靈家人與尾隨男子僵持一小時也只能放對方離開。劉湘靈坦言對方拍攝錄下他們的影片，且掌握租借的車子和民宿位置，讓她們一家提心吊膽，她認為在國外最好手機有電有網路，遇突發事故可以打電話求助，在外要提高警惕留意是否被跟蹤。她後續分享民宿負責人已報案，所有證據將交由警方。