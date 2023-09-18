美國21歲女大生伊莉莎白（Elizabeth Polanco De Los Santos）7月與朋友在阿拉伯聯合大公國轉機時，遭杜拜機場工作人員帶到「小房間」並被強迫脫掉上衣檢查，未料她在過程中「輕觸」女海關手臂行為，竟遭當局限制出境至今，並面臨巨額罰款和數年刑期官司。

據《鏡報》報導，伊莉莎白因穿戴腹部手術後的腰療用壓力束腰，遭2名女海關帶到小房間後以非常粗暴、有辱人格方式脫下束腰，被迫半裸姿態示人，且海關檢查完拒絕幫她穿上「無法一人穿脫」的束腰。伊莉莎白在求救信指控，這過程讓她非常不舒服和害怕，覺得自己被侵犯，因此希望請簾幕外的同行友人幫忙。

然而，伊莉莎白為探頭看簾幕外，而試圖用輕碰手臂示意阻擋她視線的海關挪身舉動，讓她繼續被拘留在小房間數小時，令原本已崩潰向朋友哭喊救命的伊莉莎白，情緒更加崩壞不斷道歉，強調沒有意圖傷害任何人。她之後雖獲准離開機場，但幾小時後返回準備搭機回美國時，竟被告知限制出境，無法離開杜拜。

正在幫助伊莉莎白的人權組織表示，這是阿拉伯聯合大公國剝削遊客的手段，伊莉莎白在被迫簽署阿拉伯文的文件後雖獲准離開，但之後仍遭拘留，即使按法院命令支付1萬阿聯迪拉姆（約新台幣8.7萬），仍被提起上訴而遭拘留至今，人權組織更指，若沒有外交干預，伊莉莎白將面臨巨額罰款及數年徒刑。