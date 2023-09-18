在台灣，許多人是拿到駕照才在路上學「怎麼開車」，相較之下，很多歐美國家的駕訓班沒練習場，直接「真槍實彈」開上路；英國路考前要測視力、測「風險洞察力」等；德國路考若3次沒過要測智商；新加坡的路考同車考官就是交通警察；加拿大最快3年、澳洲最快4年才能拿正式駕照，旅外台人大嘆在國外拿駕照難度堪比登月。

國外駕訓班直接開上馬路練習

由於老外堅信「各種臨時狀況不會照著教科書來」，所以很多歐美駕訓班往往沒練習場，第一次練習就是直接開上馬路甚至高速公路，體驗實際路況，不少旅外台人認為國外的路考訓練很「驚悚」但也非常真實；不像台灣，路考是在「事前知道的」指定道路上駕車，車上還放著大大的「道路駕駛考驗中」橫幅。

筆試部分，有些國家會測試緊急反應能力也就是「風險洞察力」，例如英國會給考生14段1分鐘以內短片，片中突然冒出路邊玩球小孩、機車騎士、超車逼車等，芬蘭會用電腦模擬長時間駕駛後突然出現的野生動物，考生必須在適當時機回應，太早太晚都不行，許多人在此處栽跟頭。

芬蘭的筆試考題還考數學，例如：加速加一倍的情況下，煞車距離要幾倍？減速減一半時，煞車距離減了多少？哪些情境該如何反應等？考題很靈活，一定要理解，不能靠死背。

英國隨機抽20公尺外車牌測視力

正式路考前有些國家會測視力。一板一眼的德國，考駕照要先測視力，通過後參加8小時急救培訓課，再參加14堂理論課和12堂駕駛課，之後才能開始路考。英國考官會在路上隨機挑一輛距離約20公尺的車，要考生念出車牌號碼，錯了就再換1輛，有3次機會，如果答不出來就連路考也不用了。

相較於台灣路考約考15到20分鐘，英國路考要考40分鐘，必考題一是緊急剎車；二是路邊停車；三是「獨立駕駛」，考官講完「去某某地方」就不再開口，考驗考生駕駛能力及辨識路標的導航能力。

芬蘭路考要考50分鐘，還會考驗學員在有水的路面上急剎車時，車身姿勢是否穩定；考完之後考官會仔細講解哪裡失誤。新加坡的路考通常安排在交通繁忙的地段，同車考官是新加坡當地交通警察，因此對駕駛技術要求非常高，還會設置很多陷阱，例如跟考生談天說地，故意讓考生分心。

新加坡交警考官故意讓考生分心

許多國家考完路考不會直接發駕照。芬蘭從易到難多達9項考核通過後，拿到的只是臨時駕照，2年內違規不超過2次，才發正式駕照。加拿大魁北克省最快3年、澳洲最快4年才能拿到正式駕照，旅外台人大嘆簡直難如登月。

德國人路考3次還不過就要測智力，路考5次還不過就被判定「此人不適合開車」，此生不能再考駕照。