隨著電動車快速成長對全球汽車業生態造成衝擊，國際車展的樣貌也迎來轉捩點。據日媒報導，正在舉行的美國底特律國際車展上，出現與德國慕尼黑車展類似的狀況，即偏重本國車企的展現，其他國家車企參展的愈來愈少，讓車展的國際色彩愈來愈弱，唯一的例外是中國車企仍是國際車展的主角，也因此讓各國對中國車企升高了的警惕感。

《日經中文網》報導稱，底特律車展9月13日在美國密西根州開幕，在美國政府支持電動車産業的背景下，總部位於密西根的通用汽車（GM）、福特汽車為中心的大型汽車廠商均展出了新款電動車。還在室內設置了試駕路線，增強來賓的現場體驗。電動車巨頭特斯拉也時隔7年後再次參展。

形成對照的是，這次底特律車展的日本和歐洲汽車廠商的存在感較弱。除了豐田之外，都沒有車企對媒體召開説明會，也沒有一家海外廠商發佈新車型。

報導說，底特律車展是北美最大的車展，一直被視為與東京和德國並列的五大車展之一。但是底特律車展與其他車展一樣，國際色彩正在淡化。在日前才閉幕的德國慕尼黑國際車展上，歐洲車企佔據主導地位，中國以外的海外車企缺乏存在感。

從即將於10月下旬開幕的日本移動出行展（Japan Mobility Show、原東京車展）來看，截至9月15日，日本以外的參展企業也僅限於中國電動車企業比亞迪（BYD）等5個品牌。主辦方日本汽車工業會宣稱力爭最終能吸引20家海外車企參展。在新冠疫情爆發前的2019年，曾有20家海外車企參展。

關於車展越來越偏重於本國的背景，除了因新冠疫情和中美對立，導致供應鏈割裂加劇之外，各國都在努力發展本國電動車産業也是原因之一。

在這種情況下，電動車型本來就很少的日本企業今年相繼放棄參加北美和慕尼黑等各車展。中國車企則走上擴張路線，在4月舉行的世界最大汽車展會、上海國際車展上，除了相繼發佈新款電動車的中國車企之外，還有包括日本和歐美在內的全球約1000家汽車相關企業參展。伴隨著國際色彩加強，在各家車展中，上海車展的存在感也進一步提高。