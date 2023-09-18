北約軍事委員會主席鮑爾海軍上將(Rob Bauer)表示，歷史書將會記載烏克蘭如何在擊敗普丁入侵的戰鬥中，改變了現代戰爭面貌。他也表示北約會持續並堅定的，支持烏克蘭，直至獲得勝利。

鮑爾上將是在挪威首都奧斯陸舉行的北約部長會議開幕式上，發表上述言論。

鮑爾說：「我每天都對身著軍裝的烏克蘭袍澤兄弟姐妹感到敬畏；他們正在未知的理論領域當中，進行規模空前的戰爭。歷史書將記錄烏克蘭如何改變現代戰爭。他們每天都在前進，每一次成功都離勝利更近一步。」

鮑爾發言的時候，烏克蘭正對黑海艦隊基地取得了一系列戲劇性的成功打擊，並且已在爭奪巴哈姆特(Bakhmut)周圍的陣地。

鮑爾指出，俄羅斯佔領軍已在失去越來越多的陣地，而俄羅斯本身也正遭受經濟制裁和外交孤立，導致他們被迫與不可靠的盟友合作，並日益依賴它們。此處他說的顯然是伊朗與北韓。

北約上將表示，我們將繼續支持烏克蘭對自由和民主的正確選擇。以保護我們所珍視的一切。他重申，瑞典完成加入北約程序後，聯盟軍事人員數量將增至350萬人。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)週日表示，烏克蘭的盟友必須為「長期戰爭」做好準備。另外他多說一句，烏克蘭最終將成為軍事聯盟成員。