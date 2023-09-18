高雄羅姓夫婦遭殺害，影響2名未成年孩子情緒。社會局今天表示，檢方決定不以傳訊方式製作筆錄，改社會局安排專業醫療團隊協助詢問，並做證詞可信度與創傷等鑑定鞏固證詞。

羅姓夫婦遭樓下吳姓男子殺害，高雄市社會局家防中心社工今天上午陪同夫妻命案的家屬在高雄市立殯儀館進行地檢署複驗，安撫家屬情緒。

社會局表示，地檢署檢察官考量2名孩子心理狀況，並經討論後，決定不以傳訊方式製作筆錄，改由社會局安排專業醫療團隊（精神科醫師、心理師）協助詢問，並做證詞可信度與創傷等鑑定，以鞏固孩子們的證詞，同時維護孩子的權益。

社會局指出，目前除全力協助孩子的生活穩定及心理健康外，此案2名孩子判斷會出現創傷後壓力症候群的身心反應，應事先提醒及教導家屬如何照顧及觀察孩童的生活，並與家屬積極討論案件後續可能發生的情形、需求及因應方式。

社會局並表示，社工助人專業，應依據案況提供適切服務，未來會加強社工訓練，強化同理心、助人的溫暖關懷。對於配合今天檢方複驗，社會局社工皆全程持續陪伴家屬，市府殯葬處也提供家屬相關協助。

檢警今天複驗在羅姓夫妻2人身上發現新刀痕，並有深及臟器刀傷，研判失血過多死亡。夫妻傷勢是否與警方找出的凶刀符合，由法醫採證比對中。