巴西蛋流入市面爭議延燒，農業部長陳吉仲17日傳請辭獲准，政院第一時間態度不承認也不否認，直至消息曝光後4小時，才發聲明澄清已慰留。針對前閣揆蘇貞昌當晚表示，陳還沒有提出辭職書，總統也沒有要他辭職，就有人急著放話操作，這非常惡劣。國民黨立委鄭麗文指出，2022年3月發生全台大停電，台電前董事長楊偉甫與總經理鍾炳利請辭獲准，蘇曾要求經濟部長王美花用6個月盤整事故才是負責，結果還是照停電。

「陳吉仲，果真大局為仲呢！」鄭麗文今(18日)在臉書發文表示，面對進口蛋爭議，陳吉仲在神隱好幾天以後，16日才親上火線公布流向，他先是強調自己沒神隱，再來是這幾天農業部都有以新聞稿回應。在這之後，精彩的片段來了！就在行政院17日召集會議，指示農業部和衛福部盡速啟動聯合稽查時，傳出陳吉仲請辭獲准 的消息！「但是您以為進口蛋之亂就這樣結束、農業部部長就這麼高歌離席了嗎？」

「當然沒這麼簡單！黨怎麼可能輕易放過升官發財之路？」鄭麗文指出，行政院發言人林子倫在當天晚上說明，說陳吉仲確實曾以口頭向行政院長陳建仁表達歉意以及願意負起責任，但是陳建仁認為現階段陳吉仲有責任向各界釋疑，並無媒體報導所謂於今日「請辭獲准」等情事。「好的，再度被慰留！或者是說完全沒有要下台？民進黨的慣用手法就是，引起爭議、道歉請辭、獲慰留，大家有沒有覺得這樣的戲碼很熟悉呢？」

鄭麗文提到，2022年3月3日發生全台大停電，之後停電跳電事件不斷頻傳，台電破產危機遲無法解決，只能靠經濟部不斷挹注維持運作，資本額已經來到4800億！當時，台電前董事長楊偉甫與總經理鍾炳利請辭獲准，而被狂轟為「跳電部長、欠電部長」的王美花說「第一時間有請辭」，但是被時任行政院長的蘇貞昌慰留，他當時認為王美花下台反而瀟灑、輕鬆，因此要求王美花用6個月時間拿出魄力盤整事故，這才是負責。

「但是停電跳電過了一年半，還是在停！這樣就是負責嗎？」鄭麗文直酸，更不要說，陳其邁17日陪賴清德出席企業界座談的時候還說，執政黨有時做不好，「巴巴ㄟ」就會改？有夠好笑！被網友巴幾百次了，有看過你們改嗎？「好了啦！大家都看不下去了，民進黨真的不要演了！」

鄭麗文質疑：難道進口蛋是為了銷毀嗎？這樣誰可以接受？做不好也應該要真心反省吧！至少拿出改進報告跟數據，告訴大家蛋到底去哪裡了？「不是下台請辭就沒你的事欸！不要每次都說責任來我就扛，結果恐龍扛狼扛狼扛，扛了一圈，還是回到原點！」