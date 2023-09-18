北市1名張姓男子原本在華碩總公司任職，離職後為了見前女友，找上曾姓前同事借用識別證及門禁卡進入公司，多次在2棟大樓之間穿梭。事後，華碩安管人員發現有異，經內部調查後得知上情，遂報警處理。士林地院審理後，依無故侵入他人建築物罪，分別判處2人拘役30日，曾男得緩刑2年。

判決書指出，張男、曾男均係華碩股份有限公司之職員，2 人明知公司之2棟辦公大樓設有門禁，職員需提供識別證給警衛識別及門禁感應後，方得出入，訪客則需先申請，方能經由警衛室核對身分進出，詎張男為接近同在該公司任職之前女友，竟基於無故侵入建築物之犯意，於民國111年12月22日中午，向具有幫助犯意之曾男借得識別證後，接續進出上開2棟辦公大樓。

事後，華碩公司發覺有異，經內部調查後而發覺上情。偵訊時，2名被告均坦承犯行不諱，核與華碩安全人員指述情節相符，並有門禁管制進出紀錄、監視錄影畫面可稽，足徵被告2 人之自白均屬實在，可以採信，本件事證明確，被告等犯行洵堪認定，均應依法論科。

士林地院審酌，張男為尋找前女友，而基於單一犯意，於密接時間，先後進入華碩公司之2處辦公大樓，反覆侵害該公司之保安安寧，係繼續犯，僅論以1 罪，即為已足；曾男係幫助犯，依法減輕其刑，考量2 人均無前科，分別判處拘役30日；其中曾男得緩刑2年，以勵自新。全案可上訴。