中選會今公布第16任總統、副總統選舉被連署人名單，除了外界熟知的郭台銘、賴佩霞組合，今年一共有10組名單。不過令人吃驚的是，在該份名單中居然還有前10大槍擊要犯藍信祺，以及在1970年於紐約開槍行刺蔣經國的鄭自才，兩人都參與了這次2024總統大選的連署，引發討論。

中選會公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，分別為許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰；陳美妃、巫超勝。

中選會表示，依總統副總統選舉罷免法第23條規定，被連署人或其代理人應於公告的次日起45日內完成連署，並依該會規定的連署人名冊及切結書格式，依式印製，徵求連署。

而名單中58歲的藍信祺曾經名列十大槍擊要犯，更被依殺人等罪判處20年徒刑，而在1991年假釋出獄後，又走私空氣槍，並試圖在台北市信義區引爆瓦斯桶，1996年因組織強盜被捕，2007年出獄，長期在網路上發表激烈政治意見，且在2016、2020年兩度參加總統大選聯署但均未達標。

至於鄭自才則是在1970年和黃文雄，打算在紐約開槍行刺蔣經國，不過最後這項行動最終以失敗告終，而鄭自才在回台後，也多次爭取代表民進黨參選，但都未能如願。