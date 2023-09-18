警方逮捕取貨車手。（翻攝畫面）

警方將2名車手移送偵辦。（翻攝畫面）

台北市大同分局日前接獲民眾報案，疑似有詐騙集團以價藉買賣黃金的手法，取得銀樓銀行帳號，再誘使被害人匯款給銀樓，詐團拿走黃金後，讓銀樓成為詐騙共犯，所幸銀樓察覺有異報警，順利逮捕2名車手。

警方表示，重慶北路派出所於14日中午12時40分許，接獲民眾報案，疑似有詐騙集團車手在銀樓現場詐取黃金，警方立即派員到場了解，係詐騙集團以「假買賣黃金」手法，先假裝買家與銀樓接洽欲購買黃金，取得銀樓商品價格及店家帳戶，談妥購買2條黃金項鍊市價46萬2300元，再於臉書以假投資手法誆騙被害人陸續匯款4筆共計43萬元至受害店家帳戶。所幸店家即時察覺匯款來源可疑，通報警方即時到場攔阻詐騙，並逮捕欲取貨的詐騙集團楊嫌與黃嫌2名車手，並從楊嫌身上查扣3萬2300元，全案依詐欺取財罪移送地檢署偵辦。

大同分局呼籲民眾，假買賣真詐財乃常見之詐騙手法，常透過誆稱購買高單價商品要求民眾依指示匯款，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打 110 或 165 反詐騙專線求證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋，切勿因一時疏忽而落入詐騙集團圈套！