台北市大同分局日前接獲民眾報案，疑似有詐騙集團以價藉買賣黃金的手法，取得銀樓銀行帳號，再誘使被害人匯款給銀樓，詐團拿走黃金後，讓銀樓成為詐騙共犯，所幸銀樓察覺有異報警，順利逮捕2名車手。
警方表示，重慶北路派出所於14日中午12時40分許，接獲民眾報案，疑似有詐騙集團車手在銀樓現場詐取黃金，警方立即派員到場了解，係詐騙集團以「假買賣黃金」手法，先假裝買家與銀樓接洽欲購買黃金，取得銀樓商品價格及店家帳戶，談妥購買2條黃金項鍊市價46萬2300元，再於臉書以假投資手法誆騙被害人陸續匯款4筆共計43萬元至受害店家帳戶。所幸店家即時察覺匯款來源可疑，通報警方即時到場攔阻詐騙，並逮捕欲取貨的詐騙集團楊嫌與黃嫌2名車手，並從楊嫌身上查扣3萬2300元，全案依詐欺取財罪移送地檢署偵辦。
大同分局呼籲民眾，假買賣真詐財乃常見之詐騙手法，常透過誆稱購買高單價商品要求民眾依指示匯款，遇有類似狀況，務必冷靜並撥打 110 或 165 反詐騙專線求證，以免血汗錢落入詐騙集團口袋，切勿因一時疏忽而落入詐騙集團圈套！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。