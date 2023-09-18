「雞蛋緊急調度計畫」蛋品庫存數量表。（柯宗緯翻攝）

進口蛋流向風波延燒，農業部今（18）日公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，分布於7縣市共13個倉儲，其中高雄市有2個倉儲，到期待銷毀就有954萬顆。對此，高市府衛生局表示，將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毁分區置放等符合性。

行政院今天召開會議指示，自明日起連續3天展開聯合稽查，農業部今公布中央畜產會冷鏈倉儲地點，其中高雄有2個倉儲，小港庫存量575萬顆、未到期153萬顆、到期待銷毀422萬顆；仁武庫存量588萬顆、未到期53萬顆、到期待銷毀532萬顆。對此，高市府衛生局回應，最快明起將派員稽查轄內倉儲地點溫度、庫存量、報廢量、待銷毁分區置放等符合性。

針對藍營質疑高市府追問題蛋不積極，衛生局也反擊指出，「台農」蛋品公司營業登記於高雄市，身為地方衛生主管機關，自9月11日起即主動積極溯源「台農」公司蛋品進出數量與流向，並同步與農業部聯繫要求提供；今天農業部已提供部分關於台農、信興之供貨資料。

高市衛生局今天4度約詢「台農」蛋品公司黃姓負責人，不過仍無法提供完整相關物流單據，目前自全台全聯回收巴西蛋品計882盒，衛生局後續監督銷毀。

衛生局重申，後續促請業者盡速提供相關物流單據，以利盡速釐清「信興」蛋品公司至「台農」蛋品公司營銷市場通路流向；目前研判「信興」蛋品公司進銷貨流向是亟待釐清的關鍵，近日將約詢「信興」蛋品公司涂姓負責人出面說明並提供進銷貨清單等必要之文件，但須等到本周涂姓負責人歸國才能進一步釐清。

衛生局指出，迄今共稽查液蛋、烘焙業及早餐店及賣場54家，除2家液蛋工廠受中央畜產會調度專案使用進口蛋代工殺菌全蛋液，產地依中央畜產會提供的國別標示，有效日期依加工日期起算1年標示，其餘業者未查獲使用進口蛋品。

衛生局表示，將持續加強量販店、賣場、超市、超商、市場、早餐、烘焙及蛋加工製造廠稽查，查察蛋品來源、標示及貯存是否符合食品安全衛生管理法，並抽驗蛋品檢驗動物用藥，以維護市民食的安全。