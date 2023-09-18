令人興奮又期待的日子終於到了！威力彩已經連續24期槓龜，今（18日）晚間開獎，頭獎獎金上衝6.4億元，相信不少人都躍躍欲試，期待自己是被財神爺眷顧的幸運兒。最新獎號已經出爐，想要從此逆轉人生，趕緊拿出手中的彩券兌獎！

威力彩今晚開出第112000075期獎號，第一區中獎號碼為01、04、11、14、21、22。第二區中獎號碼為01。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。