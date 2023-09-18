國民黨總統參選人侯友宜訪美來到華府，「美京中華會館」美東時間17日晚間舉辦僑宴為侯造勢。侯友宜當席演講時愈說愈激昂，將國父孫中山《三民主義》學說的「民族、民權、民生」，說成美國故總統林肯著名的蓋茲堡演說的「民有、民治、民享」，引發綠營揶揄侯「空洞不足」。粉專「政客爽」指出，孫中山曾自己說三民主義「可謂民有、民治、民享，與自由、平等、博愛無異」，直批綠營連基本查證能力都沒有。

侯友宜在致詞尾聲時語調激昂，他提到「民有、民治、民享是國父孫中山最重要的思想與信念！」被媒體指出，其實孫中山的三民主義應是「民族、民權、民生」，至於「民有、民治、民享」則是林肯著名的蓋茲堡演說。更有綠營人士藉題發揮，揶揄侯友宜訪美準備不夠，空洞不足。

政客爽今(18日)在臉書發文指出，根據《國父全集》第三冊中收錄的〈黨員須宣傳革命主義〉，孫中山在民國10年（1921年）11月在梧州對中國國民黨員演講之演講稿中指出，三民主義是：「吾黨之三民主義，即民族、民權、民生三種。此三主義之內容，亦可謂之民有、民治、民享，與自由、平等、博愛無異，故所向有功。以名言之，可稱民有、民治、民享。」

「不但憲法就認證民有、民治、民享是三民主義，連孫中山自己本人都認證過！」政客爽直言，塔綠班側翼沒念書沒關係，可以上網查，都資訊化時代了，連基本的查證能力都沒有，跟文盲是沒有兩樣的。