由於水氣減少，明（19）日各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨，午後各山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。氣象署表示，周五（22日）環境轉為東北風，迎風面北部及東半部地區雲量增多，局部轉為陰短暫雨的天氣。另外氣象署預報員黃恩鴻分析，下周在南海至菲律賓東方海面的大低壓帶可能有熱帶系統生成，不過是否影響中秋連假仍待觀察。

氣象署指出，明天環境吹偏東風，各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星降雨，午後各山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，局部雨勢仍明顯，伴隨雷擊及強陣風；溫度方面，白天各地高溫為32至34度，感受悶熱，低溫普遍為25、26度左右，感受稍涼。

氣象署公布明天降雨分布圖。（翻攝自氣象署）

氣象署說明，周三、周四（20日、21日）環境仍為偏東風，水氣稍增多，各地大多為多雲到晴，不過東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後降雨範圍稍增大，大台北、南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨。

周五至下周一（22日至25日）環境轉為東北風，迎風面北部及東半部地區雲量增多，局部轉為陰短暫雨的天氣，其他地區影響不大，仍為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨；溫度方面，白天高溫下降到31度左右，午後冷空氣不明顯，各地低溫仍為24至26度。