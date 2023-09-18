2024總統大選倒數不到半年，藍綠白三黨競爭火熱，今（18）日就有一份最新的民調指出，以三腳督的情況來說，民進黨賴清德為29.2%奪得第一，國民黨侯友宜則是以21.5%為第二，和賴清德差距幅度僅只有7.7％，民眾黨柯文哲則19.6%為最後；但若以四腳督的情況來看，賴清德則為29.4%、侯友宜為18.4%、柯文哲為16.7%、郭台銘為14.0%墊底。

臉書粉專《關鍵調查有限公司》今日PO出一篇「2024年總統大選選情評估」指出，在四腳督的情況來說，根據關鍵調查有限公司2023年9月12日至9月14日的市內電話調查結果，在國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲、無黨籍的郭台銘這四個人中，有29.4%的民眾希望賴清德作總統、18.4%侯友宜、16.7%柯文哲、14.0%郭台銘，另有21.5%無明確意見。

相較於今年7月調查，侯友宜支持度增加3.3個百分點、柯文哲支持度減少1.5個百分點、賴清德支持度減少0.9個百分點、郭台銘支持度減少0.8個百分點。從政黨認同來看，國民黨認同者有54.8%支持侯友宜、20.7%支持郭台銘；民進黨認同者有82.6%支持賴清德；台灣民眾黨認同者有59.6%支持柯文哲、16.8%支持郭台銘。

該粉專也提到，若以三腳督的情況來說，根據調查結果，2024年總統大選，在國民黨的侯友宜、民進黨的賴清德、民眾黨的柯文哲這三個人中，有29.2%的民眾希望賴清德作總統、21.5%侯友宜、19.6%柯文哲，另有29.7%無明確意見。

相較於今年7月調查，侯友宜支持度增加5.7個百分點、柯文哲支持度減少3.5個百分點、賴清德支持度減少3.1個百分點。

從政黨認同來看，國民黨認同者有63.6%支持侯友宜；民進黨認同者有79.9%支持賴清德；台灣民眾黨認同者有66.6%支持柯文哲。

本次調查執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對戶籍地在全國22縣市且年滿20歲者於2023年9月12日至9月14日，晚上18點30分至22點，透過市內電話進行調查。調查完成後以內政部戶政司人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度等，進行多重反覆加權(Raking)，以使樣本和母體結構一致。本次調查有效樣本1,073人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。