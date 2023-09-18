韓國人氣女團ITZY是經紀公司JYP推出的五人女子團體，是TWICE的師妹團，成員有禮志、Lia、留眞、彩領及有娜組成，2019年推出單曲專輯《IT'z Different》出道，近日團內主唱Lia（崔智秀）透過公司表示經診斷需接受治療照顧身心健康，因此即刻暫停活動，引起大批粉絲擔憂。

JYP於18日上午公開說明，透露Lia對日常行程感到極度緊張和不安，因此經歷諮詢和檢查過後，得到需要穩定治療的建議，公司優先考慮藝人健康，與成員們討論後決定讓Lia暫停工作，先暫時休息並專心治療，之後的重新回歸將由Lia和成員們充分商議後決定，向為此擔心的粉絲們致上誠摯歉意，等Lia確定重新工作後會立刻告訴大家。

而官方帳號也曬出Lia的手寫信，信中寫著：「大家好，我們MIDZY聽到這個消息應該被嚇到了吧？」她坦言會擔心粉絲們聽到她生病的消息而心痛，也知道粉絲一定會理解並等待，這才讓她有了勇氣，「與成員們有著奔赴共同的夢想迄今為止已經有6年時間了呢！在這段時間裡我能走到這裡真是托了我們成員還有MIDZY們的福，好像一起經歷了很多事情，在這之中當然有我們一起度過的回憶還有開心的時間，儘管都是珍貴的瞬間但我也好像因此不自覺地疏忽了我自己」。

因為粉絲是令她感恩的存在，因此也只想向大家傳達愛意與幸福，所以現在只是暫時度過自己的時間，會先愛自己讓自己變得更好，爭取早日康復回歸，並向粉絲表達感謝與愛。