中國墨子巡天望遠鏡首光儀式9月17日上午在青海冷湖天文觀測基地舉行，這具號稱北半球光學時域巡天觀測口徑最大、能力最強的墨子巡天望遠鏡正式投入使用，使中國在時域天文研究能力達到國際先進水準。首光照片——「墨子巡天望遠鏡拍攝的仙女座星系」也在儀式上展出。

據《紅星新聞》報導，仙女座星系M31距離地球約250萬光年，直徑約20萬光年。這張照片是墨子巡天望遠鏡通過每次30秒共計150次曝光，得到的150張照片疊加合成的。

中國墨子巡天望遠鏡首光儀式在青海冷湖天文觀測基地舉行。（圖／新浪網）

此一消息發出後，立即在中國天文學界、科幻圈子中刷屏，引發眾多媒體關注，僅一個小時相關話題閱讀量已突破300萬次。

墨子巡天望遠鏡的本體是中科院光電所做的，探測器是中國科學技術大學研製的。（圖／新浪網）

報導說，墨子巡天望遠鏡核心由兩大部分組成，1是望遠鏡本體，2是後面的探測器。墨子巡天望遠鏡的本體是中科院光電所做的，探測器是中國科學技術大學研製的。

據悉，墨子巡天望遠鏡口徑2.5米，採用國際先進的主焦光學系統設計和主鏡主動光學矯正技術，可實現3度視場範圍內均勻高像質和極低像場畸變成像，配備7.65億圖元大靶面主焦相機，具備大視場、高像質、寬波段的特點。同時，墨子巡天望遠鏡通光面積大、雜散光少，系統探測靈敏度高，具備強大的巡天能力，能夠每3個晚上巡測整個北天球一次，為北半球光學時域巡天能力最強設備。墨子巡天望遠鏡將顯著提升中國時域天文研究能力，觀測能力達到國際先進水準。

墨子巡天望遠鏡通過獲取高精度位置和多波段亮度觀測資料，可監測移動天體和光變天體，用於高效搜尋和監測天文動態事件，可以在高能時域天文(如引力波事件電磁對應體等) 太陽系天體普查(尋找第9大行星)、銀河系結構和近場宇宙學(暗物質本質)等領域取得突破性原始創新成果。如果將墨子巡天望遠鏡未來幾年的巡天數據疊加，可獲得北天2萬平方度天區最深的傳世數據。同時，巡天數據還可用於開展近地小行星監測，滿足中國航太安全戰略需求。