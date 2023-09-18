花蓮吉安鄉公所鼓勵鄉民增產報國，3月祭出每胎1萬元生育補助金，若連同縣府2萬元補助，鄉民每生1胎可獲3萬元，補助啟動迄今已有200名嬰幼兒出生，其中第199、200位恰好是雙胞胎。（羅亦晽攝）

花蓮吉安鄉公所鼓勵鄉民增產報國，3月祭出每胎1萬元生育補助金，若連同縣府2萬元補助，鄉民每生1胎可獲3萬元，補助啟動迄今已有200名嬰幼兒出生，其中第199、200位恰好是雙胞胎，鄉長游淑貞今親自特別送上補助金及嬰幼兒相關物品，祝福孩子平安長大。

吉安鄉人口逾8.3萬人，是全縣人口第二多及唯一正成長的鄉鎮，不過增加原因主要為外縣市退休族到鄉內置產養老，鄉內新生兒人數卻逐年遞減，去年更跌破500人，因此鄉公所跟隨其他鄉鎮公所腳步，祭出生育補助金，鼓勵民眾生孩子。

鄉公所統計，自3月31日啟動生育補助計畫迄今，鄉內已累計200名新生兒，特別的是，他與第199名嬰孩正好是雙胞胎，鄉長游淑貞得知此事後，今天特別前往祝賀，送上生育補助金、媽媽背包及嬰幼兒專用洗浴產品等。

雙胞胎的母親鄭淳予說，自己是護理師，懷孕產檢時知道是雙胞胎，小心翼翼的養身補胎，家人更是充滿期待，日前坐完月子，申請補助時發現兩名寶寶正好是第199、200名的新生兒，感到十分驚喜，且鄉長也特地前來祝賀，深切感受到鄉公所的生育加碼禮給年輕人的鼓勵。

游淑貞說，吉安鄉出生率年年遞減，從2019年600多名新生兒，到2022年不到500名，因此鄉公所今年正式編列預算，經鄉代會支持通過1年600萬元的生育補助金，期盼在少子化的社會中，能藉此鼓勵夫妻生育孩子。

她也提到，由於申請起始點是在今年3月31日，對於在這之前的孩子尚未能申請補助，因此，鄉內至今約有300多名新生兒報戶口，希望今年底能突破到600名，且年年增長。