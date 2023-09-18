葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）上週末(16)日率領艾納斯（Al Nassr）出戰艾拉德（Al Raed），幫助球隊以3：1的分數拿下勝利。不過，事後相關畫面曝光時，網友卻將注意力放在他將球踢到攝影師的頭上，還有人秀出額頭腫包的畫面，而真相也曝光了。

據外媒《Sports Illustrated(運動畫刊)》、《太陽報》報導，C羅在上周末的比賽中，踢出的球飛向球門後的攝影師，而攝影師閃躲不及，被球直擊。事後相關影片也在社群上流傳，從畫面中可見，C羅主罰自由球時，以一個歪斜、刁鑽的角度直射球門邊框，看似要以此方式突破身前的人牆射門得分，可惜射角稍微有些偏差，使球從球門框旁飛出場外，並精準直擊攝影師，讓他當場旋轉180度，差點站不穩，而場外的觀眾席也頓時發出陣陣驚呼聲，而一旁的人員也急忙上前關心。

The camera man who got hit by Ronaldo's freekick 😳 https://t.co/ozS6xaPQyC pic.twitter.com/U1Do944pRp — Football Hub (@FootbalIhub) September 16, 2023

此外，事後在社群上，也有一名網友的額頭傷勢照流傳，且還有不少外媒轉發，並稱其為該場比賽的攝影師，只見曝光的照片中，該名男子的額頭上有一個又紅又腫的凸起，模樣十分恐怖。事實上，該張照片為阿拉伯網路上流傳已久的梗圖，而非攝影師本人。